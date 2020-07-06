Известный актер и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о том, что его не пускают на домашние матчи железнодорожников на «РЖД Арене», а также сообщил, что посетит дерби со «Спартаком» вместе с бывшим наставником «Локо» Юрием Семиным.

— Вас действительно не пускают на матчи «Локомотива» в Черкизове? — вопрос Баринову.

— Нет, просто перестали приглашать. После моих слов в адрес нынешнего руководства меня, естественно, записали во враги и не зовут. Я до сих пор утверждаю, что Семина сплавили подло и трусливо, когда не было болельщиков, и они не простят этой подлости. На стадион я не ходил — абонемента у меня нет, а купить билет я не пробовал. Честно говоря, для меня тяжело будет видеть, как болельщики встают и уходят. Для меня футбол — вторая жизнь. Болеть против «Локомотива» я не могу, потому что ребята много сил вложили в этот сезон. Как и тренерский штаб

— А как восприняли увольнение Черевченко из «Арсенала»?

— Очень жаль, потому что он вывел «Арсенал» на нынешний уровень. Это тоже ученик Семина, которого еще его отец просил взять в «Локомотив».

— Юрий Павлович может принять тульский клуб?

— Когда появились такие сплетни, я ему сразу позвонил. Семин тогда сразу набрал Черевченко и сообщил, что с ним никто не связывался. Сейчас почему бы и нет?

— Удивлены, что титул достался петербуржскому клубу за четыре тура до финиша?

— Рад, что Семак стал дедом и завоевал второе чемпионство. Поздравляю «Зенит». В этом ему и «Локомотив» помог. У «Ростова» украли три очка, «Краснодар» поздно вступил в борьбу. Если бы оставили Семина, команда не потеряла бы четыре очка с «Крыльями» и «Сочи». Я понимаю, что догнать «Зенит» было невозможно.

— А в еврокубках чемпион преуспеет?

— Ему нужна конкуренция. Единственным, кто обыграл «Зенит», был «Локомотив», который еще играли на равных с «Ювентусом». Да и соперники в группе Лиги чемпионов были сильнее, чем у «Зенита».

— Верите, что «Локо» сохранит второе место?

— Очки сейчас даются с трудом. «Оренбург» победили на тоненького, от «Крыльев Советов» чудом увернулись. Послезавтра их ждет злой «Спартак» — посмотрим. Еще и в ЦСКА Чалов проснулся.

— На «Открытие Арену» пойдете?

— Завтра поеду в Москву и будут решать вопрос. На «Спартак» — «Локомотив» я пойду, может даже с Семиным. Мы договаривались. (Евгений Белоусов)