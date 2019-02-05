Валерий Баринов: "Кокорина и Мамаева нужно выпускать. Но их не выпустят"

Народный актер России, болельщик "Локомотива" Валерий Баринов в разговоре с корреспондентом "СЭ" высказался по поводу возможного продления арестов нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

Сейчас все четверо находятся под стражей в столичном СИЗО-2 "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы, которые произошли в октябре 2018 года. Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении арестов обвиняемых с 8 февраля до 8 апреля этого года.

– Когда они только попали в тюрьму, я был сторонником того, чтобы им это не сошло с рук, – сказал Баринов. – Но после четырех месяцев за решеткой и того, какой резонанс вызвало дело, думаю, что стоит поменять меру пресечения. Если хотим сохранить Кокорина и Мамаева для футбола, то нужно их выпускать. Но даже не в этом дело. Мне кажется, нам всем, а не только им преподнесли достаточный урок.

– То есть никому ничего не сойдет с рук?

– Да. Они уже заплатили высокую цену за свой проступок. Я не против, чтобы им поменяли меру пресечения.

– Реально ли это?

– Скорее всего, нет. Следователи подали ходатайство, а у нас все в угоду следствию делается.

– Не считаете это публичной поркой?

– Почему публичная? Люди заслужили наказание. Это однозначно. Что бы там ни говорили, какая бы причина ни была. Если человека бьют ногами, то нужно наказывать. Кокорин и Мамаев должны были ответить. А если же принимать во внимание тот факт, что они футболисты, что их любят, что им могут помочь…. Наказание должно быть еще строже. Человек публичный вдвойне ответственен за свое поведение в быту, на улице.

И все-таки мне кажется, наказание уже есть. Я за то, чтобы им меру пресечения изменили. Но этого не будет.

– Письмо Кокорина с извинениями может повлиять на решение суда?

– Существующая практика мало обращает внимание на такие вещи. Не знаю, насколько он искренен, думаю, что действительно раскаивается. Может быть, это как-то учтут. Следователи обычно не ставят перед собой тех задач, которые не выполнимы.

Если они что-то делают, то суд, скорее всего, соглашается. Хотелось бы, чтобы это раскаяние повлияло на ход дело. Даю 80 на 20 процентов в пользу того, что их оставят за решеткой. (Арман Мкртчян)

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