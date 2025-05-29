Вагнер Лав заявил о готовности завершить карьеру в ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав в разговоре с «СЭ» выразил желание провести прощальный матч в составе армейцев.

— Жива ли идея прощального матча в футболке ЦСКА?

— Мне было бы очень приятно и интересно. Это невероятно. Если будет возможность, я был бы счастлив завершить карьеру в ЦСКА.

— Не обсуждали с Гинером годичный контракт?

— Еще пока нет. Но если он захочет...

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004-го по 2012-й и в 2013 году. За армейцев бразилец провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

Сейчас бразилец выступает за клуб «Аваи» в бразильской серии Б. На счету 40-летнего нападающего 2 гола в 17 матчах.