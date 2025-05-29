Лещенко — о чемпионстве «Краснодара»: «Любовь к футболу победила деньги»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поздравил «Краснодар» с чемпионством.

«Краснодар» — отчасти мои друзья. Безумно рад за Галицкого и его команду, с которой я немного общаюсь. Наконец-то они добились того, что ждали много лет. Главное, что они заслужили этот праздник. Хотя бы потому, что там существует нормальный человеческий подход к футболу, не омраченный коммерческими отношениями. Любовь к футболу победила деньги», — сказал Лещенко «СЭ».

24 мая «Краснодар» в заключительном туре РПЛ обыграл дома «Динамо» (3:0) и впервые в своей истории стал чемпионом России.