Хидиятуллин: «У «Зенита» шансов на чемпионство чуть больше, чем у «Спартака»

Бывший защитник сборной СССР Вагиз Хидиятуллин считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство в сезоне-2022/23, чем у «Спартака».

«Спартак» и «Зенит» — те команды, которые претендуют на титул чемпиона России. И те и другие будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы решить свои задачи. «Спартак» был очень интересен и прекрасен порой своей игрой. Сейчас, после паузы, будет все по-другому — начинай сначала. У «Зенита» этот гандикап достаточно уверенный. У них шансов чуть больше», — приводит слова Хидиятуллина «Спорт День за Днем».

«Спартак» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков за 17 туров. Московская команда отстает от лидера РПЛ — «Зенита» на 6 очков.