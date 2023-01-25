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Дьяков: «Чемпионат Турции сильнее, чем РПЛ. Не надо себя обманывать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков сравнил уровни в чемпионате Турции и РПЛ.

«Раньше турецкий и российский чемпионаты были примерно на одном уровне. В нынешней ситуации уже не совсем правильно оценивать. РПЛ за последние годы и так стала слабее, и очень сильно упала в уровне. Те, кто считает, что наша лига хороша и на уровне турецкой, то это не совсем правильно. Чемпионат Турции сильнее, чем наш. Если посмотреть объективно правде в глаза, то у нас сейчас только один «Зенит». Не надо обманывать самих себя, что наш чемпионат на хорошем уровне. Важный момент, что в Турции есть еврокубки. Если есть возможность уехать в хороший чемпионат, то почему бы не попробовать», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Чемпионат Турции находится на 12-й строчке в рейтинге УЕФА. РПЛ — на 18-й.

Источник: https://legalbet.ru/news/dyakov-ne-nado-obmanivat-sebya-chto-rossijskij/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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Зенит – Н. Новгород
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4.03 16:30
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Ростов – Локомотив
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Сочи – ЦСКА
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