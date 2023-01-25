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Ловчев: «Спартаку» Дзюба не нужен. Болельщики его не примут, в команду не впишется»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном возвращении экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в московскую команду.

«Нужен ли «Спартаку» такой игрок как Дзюба? Артем хочет играть и пока находится в хорошей форме. Много слышно про «Нижний Новгород» и другие чемпионаты, в которых может в будущем играть, но в «Спартаке» он сейчас не нужен. Дело даже больше не в футболе, а в болельщиках, которые не примут Дзюбу обратно. Но и тренер «Спартака» строит свою команду, которую он видит, и в нее никак не сможет вписаться Дзюба», — приводит слова Ловчева Sport24.

Ранее Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московскую команду с 2006 по 2015 год.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-25-lovchev-spartaku-dzyuba-ne-nuzhen-bolelshchiki-ne-primut-v-komandu-ne-vpishetsya
Артем Дзюба
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Квинси Промес

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Зенит

 12
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