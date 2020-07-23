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Вадим Евсеев: «За сезон никто не мог сказать про «Уфу» ничего плохого»

13:41
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новый пост в Instagram. Он подвел итоги сезона.

— Новый сезон совсем скоро, — написал Евсеев. — А этот останется в памяти навсегда. «Уфа» финишировала девятой. Могли и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов.

«Уфа» — вторая по пропущенным мячам, лучше оборона только у «Зенита». После весеннего карантина выдали замечательный отрезок, повторив рекордную серию клуба без поражений.

Раскрылись игроки, о которых сейчас говорят все. Стали «грозой авторитетов». Чемпион взял у нас только одно очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня: никто не мог сказать про «Уфы» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений. Спасибо всем за этот сезон. Отдохнем несколько дней и снова за работу.

Смотрю в будущее? Новый сезон совсем скоро. А этот останется в памяти навсегда. «Уфа» финишировала 9-й. Могли и выше, но объективно не хватило сил, возможностей и ресурсов. «Уфа» 2-я по пропущенным мячам, лучше оборона только у «Зенита». После весеннего карантина выдали замечательный отрезок, повторив рекордную серию клуба без поражений. Раскрылись игроки, о которых сейчас говорят все. Стали «грозой авторитетов». Чемпион взял у нас только 1 очко и ни разу не смог забить. И что важно для меня: никто не мог сказать про «Уфы» ничего плохого. Не было ни скандалов, ни подозрений. Спасибо всем за этот сезон. Отдохнём несколько дней и снова за работу. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #уфа #фкуфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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