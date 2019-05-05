Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев считает, что его команда грамотно отреагировала на пропущенный мяч в матче 27-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (1:1). Уфимцы сравняли счет в компенсированное время.

– Сегодня победа нужна была обеим командам. В первой же атаке игрок соперника завершил комбинацию и смог забить, – цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Евсеева. – Мы старались переломить ход встречи. Во втором тайме освежили игру заменами, старались играть вперед, оказать давление на оборону "Крыльев". В конце отправили в атаку защитника. Получается, что мы все сделали правильно и сравняли счет.