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Вадим Евсеев может возглавить «Ротор»

09:24
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев может возглавить «Ротор», сообщает Telegram-канал «Инсайды от Карпа».

По информации источника, волгоградскому клубу предложили услуги 45-летнего специалиста. Сообщается, что на пост также претендует грузинский тренер — Омари Тетрадзе.

В пятницу, 19 марта «Ротор» объявил об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера команды. Волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками после 23 туров.

Дополнительная информация:

https://t.me/karpinside/8035

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