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Акинфеев подарил актеру Бурунову свитер с автографом

01:48
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Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев встретился с болельщиком армейцев актером Сергеем Буруновым.

Голкипер сделал совместное фото с Буруновым и подарил ему футболку с автографом.

Публикация от Игорь Акинфеев | Igor Akinfeev (@igor_igor_akinfeev)

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провел 28 матчей за ЦСКА во всех турнирах, в которых пропустил 30 мячей.

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