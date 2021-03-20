«Не уступаю игрокам сборной России». Глушаков хочет вернуться в национальную команду

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказал мнение, что он ни в чем не уступает некоторым игрокам сборной России. По словам 34-летнего хавбека, он надеется получить вызов в национальную команду.

— Прежде всего, я должен себе доказывать. В 34 бегаю точно не меньше, чем в 30. Есть желание, страсть к игре, — цитирует Глушакова Sport24. — Если ты любишь футбол — он всегда тебя будет награждать победами, успехами по жизни. Что мне еще кому-то доказывать? Смысл? Я всем все давным-давно доказал. Сейчас просто хочется в сборную вернуться — вот мое главное стремление.

— Надеялся, что получишь вызов перед Мальтой?

— Надежда всегда есть, но не я выбираю игроков, а тренерский штаб сборной. От себя я могу давать только пищу для размышлений. Есть статистика, где я никому не уступаю по беговой работе. В очных матчах со «Спартаком» мы с Зобниным больше всех пробежали на рывках — у нас плюс-минус одинаковые показатели. Станислав Саламович же об этом компоненте как о ключевом на Матч ТВ говорил. Можно взять и статистику других матчей. Так что все зависящее от себя я буду делать — пахать, полностью отдаваться на поле, чтобы заслужить вызов в сборную России и поехать на Евро.

— Но тренерский штаб уже вызывает 19-летнего Мухина вместо Зобнина...

— Про возраст — очень интересно. Мне очень странно слышать: «Ты — старый, тебе 34 года, ты не готов для сборной». На футбольное поле должен выходить тот, кто сильнее — и неважно, сколько ему лет — тридцать пять, тридцать восемь или семнадцать.

И когда Черчесов ставил на возрастных игроков, то Жирков ведь справлялся? Справлялся и справляется. Игнашевич на чемпионате мира одним из лучших был? Был. России нужен спортивный принцип и здоровая, нормальная конкуренция. Тогда и сборная тогда будет играть, и клубы в Лиге чемпионов результат давать. А то мы ото всех своих игроков отказываемся, зато привозим футболистов, с которыми потом через полгода расторгаются контракты. Как было в «Локомотиве», к примеру.

Напомним, Глушаков не вызывался в сборную с марта 2018 года, когда он вышел на поле в товарищеском матче с Бразилией (0:3). Он провел за национальную команду 57 матчей и забил 5 мячей, приняв участие в Евро-2012 и 2016, ЧМ-2014 и Кубке конфедераций-2017.