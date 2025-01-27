«Крылья Советов» стремятся найти способ выплатить долг компании «РТ-капитал» до конца года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что власти региона намерены вернуть заем в размере 897,6 миллионов рублей, предоставленный «Крыльям Советов» компанией «РТ-капитал».

«Мы на самом деле не судимся. «РТ-капитал», который дал этот заем и какое-то количество лет пролонгировал, принял решение заем отозвать и сделал это в судебном порядке. Зачем в судебном, непонятно, достаточно же было сказать, что мы хотим заем вернуть, а не пролонгировать. Если такой заем есть, мы отдадим его полностью. Причем, исходя из финансовых возможностей клуба, постараемся сделать это в этом году, чтобы таких вопросов больше не возникало», — заявил Федорищев ТАСС.

Федорищев также добавил, что эти средства, на которые государственная компания должна заниматься вооружениями, зачем-то дала в футбольный клуб.

Компания «РТ-капитал» подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов», требуя вернуть долг в размере 897,6 миллионов рублей. В компании пояснили, что клуб не выполняет обязательства по погашению долга с 2016 года, который был взят для финансовой поддержки.

22 января Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения до 17 февраля из-за нарушений при подаче заявления. В частности, к иску не были приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также соблюдение досудебного порядка урегулирования спора.