В «Зените» заявили, что будут внимательно наблюдать за проектом Суперлиги

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что петербургский клуб будет внимательно наблюдать за проектом футбольной Суперлиги.

«Какое отношение у «Зенита» к Суперлиге? Мы будем внимательно наблюдать за этим, потому что находимся в особых условиях, когда остаемся изолированными от международного футбола, от официальных матчей. Поэтому прогнозировать очень трудно. Вы видели реакцию докладчика из Ла Лиги, он считает, что это может разрушить национальные лиги, в этом есть доля истины. Изначально идея Суперлиги базировалась на закрытых лигах США, громкие заявления, что наши болельщики будут иметь бесплатный доступ, что называется, бесплатный сыр есть только в мышеловке. Поэтому я думаю, что история не закончена. Самое главное, чтобы интерес к футболу не был подвергнут рискам», — цитирует Медведева ТАСС.

17 декабря организаторы Суперлиги сообщили о ребрендинге соревнования. В частности, турнир сменит название на Лигу объединения (Unify League), а в каждом розыгрыше будут принимать участие 96 клубов, которые будут разделены на 4 дивизиона. Предполагается, что участвовать в турнире смогут клубы из всех 55 ассоциаций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), включая Россию.