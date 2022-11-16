Ташуев назвал Галицкого вехой российского футбола

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об опыте работы в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий.

«Галицкий — веха для российского футбола. Человек выстроил шикарнейший клуб и академию. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы он как можно дольше радовался своему детищу и гордился им. Под моим руководством «Краснодар» в сезоне-2009 полтора круга бился за победу в ФНЛ. Но в один момент Галицкий меня осадил: «Сергей Абуезидович, притормозите. Мы пока не готовы выходить в РПЛ — у нас нет структуры». Он сказал: хочет, чтобы все было постепенно», — приводит слова Тушаева Sport24.

Он также рассказал, что однажды Галицкий позвонил ему и сказал, что не сможет присутствовать на тренировке команды из-за полета в Москву на завтрак с министром иностранных дел. Однако когда он вывел команду на тренировку на следующий день, он уже стоял у кромки поля.

«Он мне сказал: «Я прямо из аэропорта. Все сделал, чтобы успеть!» Эта история полностью описывает его одержимость футболом», — добавил Ташуев.

63-летний специалист возглавлял «Краснодар» с 2009 по 2010 год.