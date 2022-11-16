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Ташуев назвал Галицкого вехой российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал об опыте работы в «Краснодаре», президентом которого является Сергей Галицкий.

«Галицкий — веха для российского футбола. Человек выстроил шикарнейший клуб и академию. Хочу пожелать ему здоровья, чтобы он как можно дольше радовался своему детищу и гордился им. Под моим руководством «Краснодар» в сезоне-2009 полтора круга бился за победу в ФНЛ. Но в один момент Галицкий меня осадил: «Сергей Абуезидович, притормозите. Мы пока не готовы выходить в РПЛ — у нас нет структуры». Он сказал: хочет, чтобы все было постепенно», — приводит слова Тушаева Sport24.

Он также рассказал, что однажды Галицкий позвонил ему и сказал, что не сможет присутствовать на тренировке команды из-за полета в Москву на завтрак с министром иностранных дел. Однако когда он вывел команду на тренировку на следующий день, он уже стоял у кромки поля.

«Он мне сказал: «Я прямо из аэропорта. Все сделал, чтобы успеть!» Эта история полностью описывает его одержимость футболом», — добавил Ташуев.

63-летний специалист возглавлял «Краснодар» с 2009 по 2010 год.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-11-16-tashuyev-o-tom-pochemu-s-nim-rasstalsya-galitskiy-u-menya-ne-bylo-opyta-raboty-s-oligarkhami
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
Сергей Ташуев
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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16
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 - : -
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