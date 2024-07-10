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Сегодня, 13:40

В «Зените» прокомментировали информацию о переговорах с Соболевым

Артем Бухаев
Корреспондент
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Заместитель генерального директора «Зенита» Максим Погорелов ответил на вопрос «СЭ» о переговорах со «Спартаком» по возможному переходу нападающего Александра Соболева.

10 июля в московском клубе заявили, что не получали предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.

«Мне нечего добавить. Ничего дополнительно сказать не могу», — сказал Погорелов «СЭ».

Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
5
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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 - : -
21.07 17:30
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 - : -
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 - : -
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