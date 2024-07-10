В «Зените» прокомментировали информацию о переговорах с Соболевым
Заместитель генерального директора «Зенита» Максим Погорелов ответил на вопрос «СЭ» о переговорах со «Спартаком» по возможному переходу нападающего Александра Соболева.
10 июля в московском клубе заявили, что не получали предложения от сине-бело-голубых по Соболеву.
«Мне нечего добавить. Ничего дополнительно сказать не могу», — сказал Погорелов «СЭ».
Соболев играет за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
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|0
|0
|0
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|0
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8
|Рубин
|0
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|0
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|0
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9
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|0
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10
|Ахмат
|0
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11
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|0
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|0
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12
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
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16
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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