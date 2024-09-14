В «Зените» отказались комментировать результат матча против ЦСКА

Заместитель генерального директора «Зенита» Максим Погорелов не стал отвечать «СЭ» на вопрос о прошедшем матче против ЦСКА (1:0).

«Все, спасибо. Всех с победой!», — сказал Погорелов «СЭ».

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.