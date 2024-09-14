Иванов: «Говорить о судействе бесполезно. Это колебание воздуха»

Представитель президента РФ и болельщик ЦСКА Сергей Иванов не стал комментировать судейство матча армейцев с «Зенитом» в рамках 8-го тура РПЛ (0:1).

— Как оцените судейство в матче?

— О судействе в российском футболе говорить бесполезно. Это колебание воздуха.

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.