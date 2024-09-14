Алдонин считает, что Соболев не смог проявить себя в матче против ЦСКА

Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин в комментарии для «СЭ» оценил игру нападающего «Зенита» Александра Соболева в матче с армейцами (1:0) в рамках 8-го тура РПЛ.

«Не сказал бы, что он чем-то отличался от своих партнеров. ЦСКА лучше вели единоборства, из-за чего Александр как-то особенно себя не проявил. Мне кажется, что это было ожидаемо, ведь его физическое состояние сейчас не лучшее. Да, они разыграли неплохую комбинацию в конце первого тайма, но там вроде как был офсайд. Думаю, что он пока не готов функционально к новому футболу. Мне кажется, был расчет больше на эмоции, ведь он бывший игрок «Спартака» и имеет свои счеты с ЦСКА. С Рошей, например, у него не раз были стычки, что произошло вновь в начале этого матча», — сказал Алдонин «СЭ».

«Зенит» (20 очков) снова возглавил таблицу РПЛ. ЦСКА (13) идет пятым. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с «Факелом», а армейцы в гостях встретятся с «Рубином». Оба матча пройдут 21 сентября.

Денис Сафронов