В «Зените» опровергли информацию, что Марио Фернандес не сыграет в этом году

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что защитник Марио Фернандес больше не сыграет в 2023 году.

Ранее это утверждал журналист Фабио Алейшо.

«Информация о том, что Марио Фернандес, скорее всего, не выйдет на поле до конца года, не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

Фернандес травмировался в матче с «Оренбургом» (1:3) в 10-м туре РПЛ. Его заменили уже на 9-й минуте встречи.

В этом сезоне 33-летний защитник провел 7 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.