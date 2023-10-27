Агент Батчи допустил, что игрок может покинуть «Краснодар» летом

Футбольный агент Эдуардо Мариньо высказался о возможном уходе своего клиента — ангольского вингера «Краснодара» Жоау Батчи из российского клуба в зимнее трансферное окно.

«Возможен ли уход Батчи этой зимой? Он возможен летом», — приводит слова Мариньо Sport24.

25-летний португалец присоединился к «Краснодару» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 16 матчей, забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи.