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Сегодня, 14:52

В «Зените» назвали слухами информацию о возможном переходе Сергеева в «Крылья Советов»

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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в «Крылья Советов».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что 29-летний россиянин может вернуться в «Крылья Советов», за которые выступал до перехода в петербургский клуб.

«Мы слухи не комментируем!» — сказал Медведев «СЭ».

Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Софья Грецкая

Иван Сергеев
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Александр Медведев (руководитель)
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