Источник: Сергеев может перейти в «Крылья Советов»
Форвард «Зенита» Иван Сергеев может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, 29-летний россиянин может вернуться в «Крылья Советов», за которые выступал до перехода в петербургский клуб.
Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.
Источник: https://t.me/karpinside/32173
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0
|0-0
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9
|Кр. Советов
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|0
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
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