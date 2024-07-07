Источник: Сергеев может перейти в «Крылья Советов»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Иван Карпов.

По сведениям источника, 29-летний россиянин может вернуться в «Крылья Советов», за которые выступал до перехода в петербургский клуб.

Сергеев выступает за «Зенит» с января 2022 года. В минувшем сезоне форвард провел 39 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.