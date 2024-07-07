Metaratings: «Зенит» в случае покупки Дркушича может отдать его в аренду
«Зенит» планирует купить защитника и капитана «Сочи» Ваню Дркушича, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, сразу после приобретения петербуржцы могут отдать футболиста в аренду в другой клуб.
Ранее журналист Иван Карпов рассказал, что к футболисту проявляют интерес английские клубы, однако позже агент игрока опроверг эту информацию.
Дркушич перешел в «Сочи» в январе 2022 года. Контракт словенца с российским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,8 млн евро.
В прошлом сезоне Дркушич сыграл за сочинский клуб 24 матча, в которых забил 2 мяча.
Источник: Metaratings.ru
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