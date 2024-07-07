В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об интересе клуба к Сергееву

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что думает о возможном возвращении в клуб Ивана Сергеева из «Зенита».

«Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков. Мы были бы очень счастливы, если бы Иван Сергеев оказался у нас», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Ранее Журналист Иван Карпов рассказал, что футболист может перейти в самарский клуб. В «Зените» в свою очередь прокомментировали «СЭ» эту информацию.