В «Крыльях Советов» прокомментировали информацию об интересе клуба к Сергееву
Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, что думает о возможном возвращении в клуб Ивана Сергеева из «Зенита».
«Думаю, что в ближайшее время на официальном сайте клуба мы порадуем болельщиков. Мы были бы очень счастливы, если бы Иван Сергеев оказался у нас», — цитирует Корниленко «Чемпионат».
Ранее Журналист Иван Карпов рассказал, что футболист может перейти в самарский клуб. В «Зените» в свою очередь прокомментировали «СЭ» эту информацию.
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|0
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13
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14
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|0
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15
|Динамо Мх
|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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