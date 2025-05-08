В «Зените» назвали фантазиями дохлого карпа информацию о возможном переходе Константелиаса из ПАОКа

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах с полузащитником ПАОКа Яннисом Константелиасом.

Ранее в четверг журналист Иван Карпов сообщил о возможном переходе 22-летнего грека в российский клуб.

— Появилась информация, что «Зенит» ведет переговоры по переходу Константелиаса за 20 миллионов евро. В игроке заинтересован лично Семак.

— Фантазии дохлого карпа.

В этом сезоне Константелиас провел 46 матчей, забил 10 голов и отдал 1 голевую передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.