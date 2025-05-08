Источник: «Зенит» может заплатить 20 миллионов евро за полузащитника сборной Греции Константелиаса

«Зенит» интересуется полузащитником ПАОКа и сборной Греции Яннисом Константелиасом, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, в 22-летнем греке заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Клуб уже ведет переговоры о его переходе. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

Константелиас является воспитанником ПАОКа. В текущем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро.