8 мая, 13:27

Источник: «Зенит» может заплатить 20 миллионов евро за полузащитника сборной Греции Константелиаса

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Зенит» интересуется полузащитником ПАОКа и сборной Греции Яннисом Константелиасом, сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, в 22-летнем греке заинтересован лично главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Клуб уже ведет переговоры о его переходе. Сумма трансфера может составить около 20 миллионов евро.

Константелиас является воспитанником ПАОКа. В текущем сезоне он провел 46 матчей во всех турнирах, забил десять мячей и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 17 миллионов евро.

Источник: https://t.me/karpinside/35609
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Garryman

    Ну вот вы же русского языка не знаете? И ничего - живете. Даже комментарии пишете.

    08.05.2025

  • Garryman

    Ну вот и началось. Кипит наш разум возмущенный.

    08.05.2025

  • Garryman

    тут, скорее, не утки, а Карпы летят.

    08.05.2025

  • Монах Тук

    А он португальский знает? Или учить придеться?

    08.05.2025

  • zg

    Грек бразильяну не товарищ!:point_up:?

    08.05.2025

  • Loel1

    За чужие деньги,что не купить.

    08.05.2025

  • Леший

    "Журналист" Игнат Заздравин опубликовал сплетню "журналиста" Карпова. И даже озвучил сумму трансфера около 20 миллионов евро. Это было сегодня в 13:27. А буквально через 10 (десять!) минут, в 13:37, другой "журналист СЭ" Константин Белов назвал переход футболиста маловероятным. Но уже со ссылкой на греческого журналиста. Получается бригадный подряд. Один "журналист" тиражирует сплетню, другой - практически тут же её опровергает. И тот, и другой получит гонорар. Но ни один из них не связался с ПАОКом или Зенитом, чтобы прояснить ситуацию. Возникает вопрос: "журналисты" считают это нецарским занятием или в клубах со СЭ просто не желают общаться?

    08.05.2025

  • Nik

    еслиб из своего кармана, а то у ворюги миллера газпром народное достояние

    08.05.2025

  • Max Stch

    у Зенита прайс постоянный.. не меньше )

    08.05.2025

    • Романцев — о Шалимове: «Он поступил верно. Даже если «Факел» вылетит, я не вижу трагедии»

    В Греции назвали маловероятным переход Константелиаса из ПАОК в «Зенит»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

