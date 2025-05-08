«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны

Футболисты и тренеры «Зенита» почтили память жертв блокады Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище.

8 мая команды системы сине-бело-голубых продолжили ежегодную традицию. Мемориал посетили футболисты и тренеры основного состава, игроки баскетбольного клуба, «Зенита-2», женской команды, а также воспитанники «Газпром» — Академии.

Команды возложили цветы у монумента «Мать-Родина» и почтили память павших минутой молчания.