8 мая, 16:35

«Зенит» почтил память жертв Великой Отечественной войны

Камила Абдурахманова
корреспондент

Футболисты и тренеры «Зенита» почтили память жертв блокады Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище.

8 мая команды системы сине-бело-голубых продолжили ежегодную традицию. Мемориал посетили футболисты и тренеры основного состава, игроки баскетбольного клуба, «Зенита-2», женской команды, а также воспитанники «Газпром» — Академии.

Команды возложили цветы у монумента «Мать-Родина» и почтили память павших минутой молчания.

Источник: ФК «Зенит»
  • Dmitriy Nekrasov

    Вечная Память павшим Героям:pray:

    08.05.2025

