В «Зените» надеются, что Караваев вернется к тренировкам в общей группе к концу июля
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитник Вячеслав Караваев должен вернуться к тренировкам в общей группе к концу июля.
Специалист рассказал об этом перед матчем 1-го тура МИР РПЛ против «Химок».
«Все, за исключением Караваева, продолжающего восстановление, готовы играть, по крайней мере на сегодняшний день. Сроки восстановления Вячеслава? Мы надеемся, что к концу этого месяца он будет заниматься в общей группе», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.
Караваев перенес операцию на бедре в апреле 2022 года.
Матч 1-го тура чемпионата России «Химки» — «Зенит» состоится 15 июля, начало — в 20.00 (мск).
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|Сочи
|0
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|0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
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|0
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|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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