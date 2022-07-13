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В «Зените» надеются, что Караваев вернется к тренировкам в общей группе к концу июля

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитник Вячеслав Караваев должен вернуться к тренировкам в общей группе к концу июля.

Специалист рассказал об этом перед матчем 1-го тура МИР РПЛ против «Химок».

«Все, за исключением Караваева, продолжающего восстановление, готовы играть, по крайней мере на сегодняшний день. Сроки восстановления Вячеслава? Мы надеемся, что к концу этого месяца он будет заниматься в общей группе», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Караваев перенес операцию на бедре в апреле 2022 года.

Матч 1-го тура чемпионата России «Химки» — «Зенит» состоится 15 июля, начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-13-sergey-semak-nasha-glavnaya-motivatsiya-pobeda.htm
Вячеслав Караваев
Сергей Семак
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ФК Зенит
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