В «Зените» надеются, что Караваев вернется к тренировкам в общей группе к концу июля

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что защитник Вячеслав Караваев должен вернуться к тренировкам в общей группе к концу июля.

Специалист рассказал об этом перед матчем 1-го тура МИР РПЛ против «Химок».

«Все, за исключением Караваева, продолжающего восстановление, готовы играть, по крайней мере на сегодняшний день. Сроки восстановления Вячеслава? Мы надеемся, что к концу этого месяца он будет заниматься в общей группе», — приводит официальный сайт «Зенита» слова Семака.

Караваев перенес операцию на бедре в апреле 2022 года.

Матч 1-го тура чемпионата России «Химки» — «Зенит» состоится 15 июля, начало — в 20.00 (мск).