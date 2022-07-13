Агент Абаскаля рассказал о будущем тренера в «Спартаке» после ухода Каттани

Давид Собрадо, агент нового главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, рассказал «СЭ», повлияет ли уход спортивного директора Луки Каттани из клуба на работу специалиста.

«Остается ли Гильермо после ухода Луки Каттани из «Спартака»? Да», — сказал Собрадо «СЭ».

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.

О назначении 33-летнего специалиста на должность главного тренера официально было объявлено 10 июня. На этому посту испанец сменил итальянца Паоло Ваноли.

Испанский специалист начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса».