В заведении, где произошла драка с участием Смолова, отказались от комментариев об инциденте

В «Кофемании» на Никитской в Москве, где произошла драка с участием экс-нападающего «Краснодара» Федора Смолова, отказались от комментариев корреспонденту «СЭ», прибывшему по адресу заведения.

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая в 7:30 утра произошел конфликт с двумя мужчинами в «Кофемании». Сообщается, что после данного происшествия у 35-летнего спортсмена требовали деньги за не публикацию видео.

По информации Telegram-канала Baza, у Смолова вымогали более 3 миллионов рублей.