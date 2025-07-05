Baza: у Смолова вымогали более 3 миллионов рублей

Стала известна сумма, которую требовали у нападающего Федора Смолова за то, чтобы видео с дракой в «Кофемании» не попало в сеть.

Как сообщает Baza, у 35-летнего игрока просили более 3 миллионов рублей. Изначально Смолову пришло предложение заплатить 1 миллион рублей и он согласился. Однако вымогатели решили, что этого мало и запросили уже 3 миллиона. Такую сумму Смолов отказался платить.

По информации Baza, конфликт произошел из-за того, что двое мужчин громко разговаривали и обсуждали футболиста. После того, как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, и произошла драка.

Также сообщается, что пострадавшие написали заявление в полицию, но им пришел отказ в возбуждении уголовного дела.