Губерниев — об инциденте со Смоловым: «Футболисты, ешьте дома уже»

Известный комментатор и спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о драке нападающего Федора Смолова в «Кофемании».

«Футболисты, хватит завтракать в «Кофемании»... Ешьте дома уже...», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

5 июля появилось видео, на котором Смолов подрался с двумя мужчинами в кафе на Никитской улице в Москве. Инцидент произошел утром 28 мая.

Сообщается, что у 35-летнего игрока просили более 3 миллионов рублей за не публикацию данного видео, но он отказался платить.