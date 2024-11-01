В Яндекс Книгах вышла книга о футбольном клубе «Спартак» от сценаристов оригинального сериала «Кинопоиска»

К годовщине выхода документального сериала «Время «Спартака» Яндекс Книги выпустили нон-фикшн о легендарной эпохе красно-белых — «Спартак»: один за всех». Авторами книги выступили журналисты Сергей Бондаренко и Иван Калашников — творческая группа сериала, созданного Плюс Студией и компанией Stereotactic для Кинопоиска, премьера которого состоялась прошлой осенью.

Книга создана на основе интервью, фрагменты которых не вошли в сюжетную линию сериала. Героями десятков интервью стали футболисты «Спартака», сотрудники клуба, игроки команд-соперников, спортивные журналисты и болельщики, включая Олега Романцева, Василия Уткина, Егора Титова и Александра Тарханова.

«Спартак»: один за всех» продолжает рассказ об истории футбольной команды с 1988 по 2003 годы — в период, когда ей руководил Олег Романцев. В эти годы красно-белый клуб выиграл 10 чемпионств и заявил о себе во всех европейских турнирах.

Аудиоверсию книги озвучили: спортивный комментатор Денис Казанский, один из авторов книги и сценарист сериала, спортивный журналист и писатель Денис Пузырев, актеры дубляжа Александр Скиданов и Александр Хошабаев. «Спартак: один за всех» — это оригинальный проект Яндекс Книг, электронная и аудиоверсия будут доступны в сервисе эксклюзивно. Печатную книгу до конца года выпустит издательство Individuum.

Напомним, что «СЭ» также стал участником спецпроекта «Время «Спартака», вместе с «Кинопоиском» выпустим специальный ретровыпуск, посвященный московской команде времен Романцева.