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В Яндекс Книгах вышла книга о футбольном клубе «Спартак» от сценаристов оригинального сериала «Кинопоиска»

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К годовщине выхода документального сериала «Время «Спартака» Яндекс Книги выпустили нон-фикшн о легендарной эпохе красно-белых — «Спартак»: один за всех». Авторами книги выступили журналисты Сергей Бондаренко и Иван Калашников — творческая группа сериала, созданного Плюс Студией и компанией Stereotactic для Кинопоиска, премьера которого состоялась прошлой осенью.

Книга создана на основе интервью, фрагменты которых не вошли в сюжетную линию сериала. Героями десятков интервью стали футболисты «Спартака», сотрудники клуба, игроки команд-соперников, спортивные журналисты и болельщики, включая Олега Романцева, Василия Уткина, Егора Титова и Александра Тарханова.

«Спартак»: один за всех» продолжает рассказ об истории футбольной команды с 1988 по 2003 годы — в период, когда ей руководил Олег Романцев. В эти годы красно-белый клуб выиграл 10 чемпионств и заявил о себе во всех европейских турнирах.

Аудиоверсию книги озвучили: спортивный комментатор Денис Казанский, один из авторов книги и сценарист сериала, спортивный журналист и писатель Денис Пузырев, актеры дубляжа Александр Скиданов и Александр Хошабаев. «Спартак: один за всех» — это оригинальный проект Яндекс Книг, электронная и аудиоверсия будут доступны в сервисе эксклюзивно. Печатную книгу до конца года выпустит издательство Individuum.

Напомним, что «СЭ» также стал участником спецпроекта «Время «Спартака», вместе с «Кинопоиском» выпустим специальный ретровыпуск, посвященный московской команде времен Романцева.

&laquo;Время &ldquo;Спартака&rdquo;&raquo;. «Время «Спартака»»: уникальный проект «СЭ» и «Кинопоиска»!

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«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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