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Metaratings: «Спартак» готов расстаться с Виллианом Жозе

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«Спартак» готов рассмотреть варианты расставания с нападающим Виллианом Жозе, утверждает Metaratings.ru. По данным источника, сам 32-летний форвард хочет остаться в московском клубе, в котором его зарплата составляет примерно 1,7 миллиона евро в год.

Бразилец перешел в «Спартак» из «Бетиса» в летнее трансферное окно.

Контракт нападающего с красно-белыми действителен до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Источник: metaratings.ru
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
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