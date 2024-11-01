Пьянич: «Каждому с радостью расскажу о позитивных моментах в России»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос, может ли его пример поспособствовать приезду других футбольных звезд в Россию.

«Я убежден, что сделал правильный спортивный выбор, перейдя в большой российский клуб. И каждому, кому будут нужны мои советы, я с радостью расскажу о позитивных моментах здесь», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Пьянича.

34-летний босниец, известный по выступлениям за «Барселону» и «Ювентус», перешел в ЦСКА в сентябре. В 5 матчах за армейцев хавбек сделал 1 голевую передачу.