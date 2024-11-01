Пьянич: «Каждому с радостью расскажу о позитивных моментах в России»
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич ответил на вопрос, может ли его пример поспособствовать приезду других футбольных звезд в Россию.
«Я убежден, что сделал правильный спортивный выбор, перейдя в большой российский клуб. И каждому, кому будут нужны мои советы, я с радостью расскажу о позитивных моментах здесь», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Пьянича.
34-летний босниец, известный по выступлениям за «Барселону» и «Ювентус», перешел в ЦСКА в сентябре. В 5 матчах за армейцев хавбек сделал 1 голевую передачу.
Источник: pfc-cska.com
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|30
|
3
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|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
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|13
|8
|2
|3
|27-15
|26
|
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|3
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|24
|
6
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|6
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|
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|
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|3
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|7
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|2
|6
|5
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|12
|
12
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|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
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|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
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|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
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|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
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Факел
|8
|1
|2
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