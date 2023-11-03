«Время “Спартака”»: уникальный проект «СЭ» и «Кинопоиска»!

4 ноября на «Кинопоиске» выходит первая серия документального сериала «Время “Спартака”» о золотой эпохе Олега Романцева в красно-белом клубе (1989-2003 гг.), снятого при поддержке ФК «Спартак».

К старту премьеры первой серии «Спорт-Экспресс» и «Кинопоиск» создали уникальный ретровыпуск о народной команде, который перенесет вас в атмосферу тех лет.

Вас ждут:

- воспоминания героев сериала - игроков и тренеров легендарной команды;

- выдержки из репортажей корреспондентов «СЭ» о лучших матчах «Спартака» в российской истории;

- символическая сборная красно-белых времен Романцева;

- материал Игоря Рабинера о том, как родилась великая команда;

- уникальная статистика и ретрографика.

И все это - в стилистике «СЭ» 90-х!

Ретровыпуск распространяется бесплатно около станций московского метро. Также его можно найти внутри сегодняшнего газетного выпуска. Уникальный номер, который украсит любую красно-белую коллекцию, выпущен ограниченным тиражом. Не пропустите!

Скачать ретровыпуск в электронном виде, а также ознакомиться с его материалами можно в нашем разделе «Газета»