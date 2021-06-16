В «Вольфсбурге» счастливы, что договорились с «Динамо» о выкупе Филиппа

Спортивный директор «Вольфсбурга» Марсель Шафер прокомментировал выкуп нападающего Максимилиана Филиппа у «Динамо».

«Максимилиан доказал свою ценность для нашей команды. Играя за нас, он показал именно те умения, которые нам нужны, чтобы продолжать быть успешным клубом. Филипп — амбициозный, универсальный и абсолютно командный футболист. Мы также счастливы, что смогли достичь договоренности с «Динамо» и выкупили Максимилиана, подписав с ним долгосрочный контракт», — приводит официальный сайт «Вольфсбурга» слова Шафера.

В сезоне-2020/21 Филипп выступал за «Вольфсбург» на правах аренды. На счету игрока 7 голов и 2 результативных передачи в 34 матчах за команду. Сегодня, 16 июня стало известно, что немецкий клуб выкупил 27-летнего немца у «Динамо».