Филипп прокомментировал свой полноценный переход в «Вольфсбург»

Нападающий Максимилиан Филипп прокомментировал свой полноценный переход из «Динамо» в «Вольфсбург».

«Я очень счастлив, что теперь я окончательно стал футболистом «Вольфсбурга» и могу продолжать помогать команде оставаться на пути успеха. Ожидания от нового сезона очень большие, особенно с учетом игр в Лиге чемпионов, а также потому, что не дождусь вновь выйти на поле домашнего стадиона перед фанатами», — приводит официальный сайт «Вольфсбурга» слова Филиппа.

Сегодня, 16 июня стало известно, что «Вольфсбург» выкупил Филиппа у «Динамо». В сезоне-2020/21 27-летний немец выступал за «волков» на правах аренды из московского клуба. На счету игрока 7 голов и 2 результативных передачи в 34 матчах за «Вольфсбург».