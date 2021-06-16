Пиняев назвал европейский топ-клуб, в котором хочет продолжить карьеру

Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев посетил матч сборной России на чемпионате Европы против Финляндии.

— Ожидание от матча сборной? Жду победу! Куда перехожу? Думаю, в ПСЖ. Если выбирать между ПСЖ и «Барселоной»? Все-таки «Ювентус». Из российских клубов? В академию Коноплева, — заявил Пиняев.

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.

Весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.