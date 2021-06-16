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Пиняев назвал европейский топ-клуб, в котором хочет продолжить карьеру

16:00
Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Пиняев. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Чертаново» Сергей Пиняев посетил матч сборной России на чемпионате Европы против Финляндии.

— Ожидание от матча сборной? Жду победу! Куда перехожу? Думаю, в ПСЖ. Если выбирать между ПСЖ и «Барселоной»? Все-таки «Ювентус». Из российских клубов? В академию Коноплева, — заявил Пиняев.

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.

Весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи