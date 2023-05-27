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Сегодня, 12:02

В Великобритании заявили, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну

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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, сообщает журналист Феликс Джонстон.

По данным источника, в данный момент английский клуб все еще не может оформить трансфер 20-летнего футболиста из-за британских санкций против России.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 5 голов и 8 результативных передач в 35 матчах за бело-голубых в сезоне-2022/23.

Российский хавбек мог перейти в «Челси» летом 2022 года, но сделка сорвалась.

Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
Результаты / календарь
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Гленн Бейл

Гленн Бейл

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 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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