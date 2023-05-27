В Великобритании заявили, что «Челси» сохраняет интерес к Захаряну

«Челси» сохраняет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, сообщает журналист Феликс Джонстон.

По данным источника, в данный момент английский клуб все еще не может оформить трансфер 20-летнего футболиста из-за британских санкций против России.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 5 голов и 8 результативных передач в 35 матчах за бело-голубых в сезоне-2022/23.

Российский хавбек мог перейти в «Челси» летом 2022 года, но сделка сорвалась.