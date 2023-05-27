Яковлев: «Лучше тренироваться с ЦСКА, чем уходить в аренду»

Выступающий на правах аренды за «Пари НН» нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал, почему в январе решился на переход в нижегородский клуб.

«Полтора года назад я уверял: «Лучше тренироваться в ЦСКА и играть меньше, чем пылить где-то в аренде». Но этой зимой пришел в аренду в «Пари НН». Что поменялось? Ничего. Я по-прежнему считаю, что лучше тренироваться с ЦСКА, чем уходить в аренду. Объясню. До определенного момента игрок будет прогрессировать только за счет тренировок с первой командой, играя при этом за молодежку. Но потом наступает период, когда тренироваться с основой становится недостаточно для прогресса. На этом этапе уже нужно получать игровую практику. Поэтому я и оказался в «Нижнем». Мне нужен был новый этап в карьере. Я хотел получать больше игрового времени. Первый звонок из «Нижнего» был Мовсесьяну. Он рассказал об этом, и мне такой вариант показался интересным. Дальше пообщался со спортивным директором «Нижнего». ЦСКА был заинтересован в том, чтобы я получал практику», — приводит слова Яковлева Sport24.

В нынешнем сезоне 21-летний россиянин провел за «Пари НН» 11 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.