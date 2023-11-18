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Сегодня, 12:13

В «Урале» заявили, что клуб не хочет отпускать Ишкова и Дмитриева в «Зенит»

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Григорий Иванов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Зенит» интересуется игроками екатеринбургской команды Ильей Ишковым и Игорем Дмитриевым.

Ранее «СЭ» сообщил, что питерский клуб хочет обновить состав российскими футболистами. В сферу интересов «Зенита» входят игроки молодежной сборной: уральцы Илья Ишков и Игорь Дмитриев, а также защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.

«Мало ли что «Зенит» хочет. У них спрашивайте. Я не знаю, что «Зенит» хочет. К нам никто не обращался. Мы не хотим никого отпускать. Если поступит предложение, то будем разговаривать. Я впервые об этом слышу», — сказал Иванов корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

18-летний Ишков забил один гол в 14 матчах нынешнего сезона чемпионата России. 19-летний Дмитриев провел 12 игр. На счету 19-летнего Бессмертного один мяч в четырех встречах РПЛ.

(Сергей Жуков)

Александр Ерохин
Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

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Роман Ежов

Крылья Советов

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ЦСКА

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