Вратарь Нигматуллин: «С чего мне говорить, что уровень РПЛ ниже, чем раньше»

Голкипер сборной России и «Пари НН» Артур Нигматуллин ответил на вопрос об уровне чемпионата России.

«С чего мне говорить, что уровень РПЛ ниже, чем раньше. Это отслеживает статистика. Я в это не вникаю. Мне легче играть точно не стало. Лучший нападающий против которого играл? И Кокорин, и Дзюба, и Федя Чалов», — сказал Нигматуллин.

После первого круга РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка. У идущего на втором месте «Зенита» 30 очков.