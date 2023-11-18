Агент Боржеса подтвердил интерес к игроку со сторону клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии

Футбольный агент Хелсио Алиск подтвердил, что к полузащитнику «Краснодара» Кади Боржесу был интерес от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии.

«К Кади действительно был интерес, но «Краснодар» не согласовал трансфер Кади», — приводит слова Алиска «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне бразильский футболист провел за «Краснодар» 20 матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.