Глушенков: «Я не скрывал, что хочу остаться в «Крыльях». В Самаре классный тренерский штаб, дружная команда»
Полузащитник Максим Глушенков высказался о своем переходе из «Спартака» в «Крылья Советов». Контракт рассчитан на три года.
— Огромная заслуга в моем переходе, конечно, Сергея Александровича Корниленко и Игоря Витальевича Осинькина. Сергей Александрович сразу сказал, что ждет меня в команде. Мы хорошо пообщались. Он сделал все возможное, чтобы трансфер состоялся. Я ему очень благодарен за то, что я здесь. С Игорем Витальевичем мы работаем давно, я знаю его требования, он знает мои возможности. Я рад возможности работать под его руководством.
— Не было ли по ходу прошлого сезона желания остаться в «Крыльях»?
— Такое желание было. Я не скрывал, что хочу здесь остаться. В Самаре классный тренерский штаб, дружная команда, замечательные болельщики — играть здесь одно удовольствие.
— Теперь, когда у тебя полноценный контракт с «Крыльями», появились ли какие-то цели и задачи индивидуального плана?
— Индивидуальных целей нет. Чем больше голов и голевых передач сделаю, тем лучше. Цели и задачи только командные. Подняться как можно выше в таблице, выигрывать в каждом матче. Радовать наших болельщиков, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Крыльев».
Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -