Глушенков: «Я не скрывал, что хочу остаться в «Крыльях». В Самаре классный тренерский штаб, дружная команда»

Полузащитник Максим Глушенков высказался о своем переходе из «Спартака» в «Крылья Советов». Контракт рассчитан на три года.

— Огромная заслуга в моем переходе, конечно, Сергея Александровича Корниленко и Игоря Витальевича Осинькина. Сергей Александрович сразу сказал, что ждет меня в команде. Мы хорошо пообщались. Он сделал все возможное, чтобы трансфер состоялся. Я ему очень благодарен за то, что я здесь. С Игорем Витальевичем мы работаем давно, я знаю его требования, он знает мои возможности. Я рад возможности работать под его руководством.

— Не было ли по ходу прошлого сезона желания остаться в «Крыльях»?

— Такое желание было. Я не скрывал, что хочу здесь остаться. В Самаре классный тренерский штаб, дружная команда, замечательные болельщики — играть здесь одно удовольствие.

— Теперь, когда у тебя полноценный контракт с «Крыльями», появились ли какие-то цели и задачи индивидуального плана?

— Индивидуальных целей нет. Чем больше голов и голевых передач сделаю, тем лучше. Цели и задачи только командные. Подняться как можно выше в таблице, выигрывать в каждом матче. Радовать наших болельщиков, — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Крыльев».

Прошлый сезон Глушенков провел в «Крыльях» на правах аренды. 22-летний футболист провел 29 матчей, в которых отметился семью забитыми голами и двумя результативными передачами.