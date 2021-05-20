Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

В «Урале» рассказали о планах подготовки команды к сезону

12:57
Теги:

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках и месте проведения предсезонных сборов.

«Команда выйдет из отпуска 14 числа, — сказал Иванов «СЭ». — Сборы, скорее всего, будем проводить дома. Все сборы панируем провести в Екатеринбурге. У нас есть договоренности с командами, будут товарищеские игры. Зачем куда-то ехать? Такое решение связано с коронавирусной обстановкой».

«Урал» завершил минувший сезон на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
Пострадавшему после наезда рэпера на BMW подростку начали угрожать
Заместитель прокурора Гагаринского района Москвы выпал из окна
Биография советской «Мальвины» Татьяны Проценко

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы