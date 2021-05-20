В «Урале» рассказали о планах подготовки команды к сезону
12:57
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках и месте проведения предсезонных сборов.
«Команда выйдет из отпуска 14 числа, — сказал Иванов «СЭ». — Сборы, скорее всего, будем проводить дома. Все сборы панируем провести в Екатеринбурге. У нас есть договоренности с командами, будут товарищеские игры. Зачем куда-то ехать? Такое решение связано с коронавирусной обстановкой».
«Урал» завершил минувший сезон на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.
(Владимир Пушкарев)
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