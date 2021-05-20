В «Урале» рассказали о планах подготовки команды к сезону

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках и месте проведения предсезонных сборов.

«Команда выйдет из отпуска 14 числа, — сказал Иванов «СЭ». — Сборы, скорее всего, будем проводить дома. Все сборы панируем провести в Екатеринбурге. У нас есть договоренности с командами, будут товарищеские игры. Зачем куда-то ехать? Такое решение связано с коронавирусной обстановкой».

«Урал» завершил минувший сезон на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка.

(Владимир Пушкарев)