Аленичев заявил, что ему не поступали предложения по работе главным тренером

Бывший главный тренер «Спартака» и «Енисея» Дмитрий Аленичев сообщил, что ему не поступают предложения о работе.

«С местом работы еще не определился. Если будут какие-то конкретные предложения, я их буду рассматривать, но таких пока нет. Я не скрываю, что после двух лет отдыха, морально отдохнув, я готов к работе. Хотел бы работать в клубе, который ставит перед собой высокие задачи», - приводит слова Аленичева ТАСС.

Последним местом работы Аленичева в качестве главного тренера был «Енисей», который он возглавил в 2017 году. А в мае 2019 года покинул его после вылета команды из чемпионата России.