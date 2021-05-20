Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Аленичев заявил, что ему не поступали предложения по работе главным тренером

12:58
Теги:

Бывший главный тренер «Спартака» и «Енисея» Дмитрий Аленичев сообщил, что ему не поступают предложения о работе.

«С местом работы еще не определился. Если будут какие-то конкретные предложения, я их буду рассматривать, но таких пока нет. Я не скрываю, что после двух лет отдыха, морально отдохнув, я готов к работе. Хотел бы работать в клубе, который ставит перед собой высокие задачи», - приводит слова Аленичева ТАСС.

Последним местом работы Аленичева в качестве главного тренера был «Енисей», который он возглавил в 2017 году. А в мае 2019 года покинул его после вылета команды из чемпионата России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11422913

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Талантливый вратарь, проваливший свой последний сезон в КХЛ, возвращается из Америки. Он будет играть за «Авангард»
Кузьмина и Энберт стали победителями шоу «Ледниковый период»
Ефимова провалила первый старт на чемпионате Европы. Что происходит со знаменитой россиянкой?
«Ювентус» обыграл «Аталанту» в финале Кубка Италии

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд