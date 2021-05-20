Газзаев считает, что Олича кинули в мясорубку

Знаменитый тренер, победитель Кубка УЕФА во главе ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» выразил свое мнение о замене Виктора Гончаренко на Ивицу Олича.

— Лично мне жаль, что в такую мясорубку кинули молодого тренера, — говорит Газзаев. — Прекрасный человек и отличный игрок, он многое сделал для ЦСКА, будучи футболистом. Но сейчас, практически не имея тренерского опыта, попал в команду, которая должна побеждать в каждой встрече. Ответственность — совсем иная! Я неоднократно высказывался, что целесообразно было бы до конца сезона оставить на посту Виктора Гончаренко. И уже летом назначить Олича, если сделан выбор в его пользу. У Ивицы появилась бы возможность за два месяца присмотреться к команде, а затем провести с ней полноценный подготовительный период. Это было бы логично. А так парня бросили в озеро: выплыл — хорошо, не выплыл — потонул. И теперь на него вешают все неудачи.

Олич возглавил ЦСКА 23 марта. Для 41-летнего специалиста московский клуб стал первым в карьере тренера, до этого он работал ассистентом в сборной Хорватии.

(Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Газзаева можно прочитать здесь