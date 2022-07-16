Оздоев смотрит матч ЦСКА — «Урал» в ложе с руководством клуба из Екатеринбурга

Полузащитник Магомед Оздоев смотрит матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал» в ложе с руководством клуба из Екатеринбурга.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Урал» проявляет интерес к 29-летнему россиянину, который является свободным агентом.

Предыдущим клубом Оздоева был «Зенит», за который он выступал с февраля 2018 года. Футболист покинул клуб по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта.